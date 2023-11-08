Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Kasım Perşembe Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
Çok çalışıyorsunuz sevgili başaklar. Özellikle sabah saatleri biraz yoğunluğunuz olabilir.. Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek takviyeler alın, evcil hayvanlarınızla vakit geçirin. Ekonomik anlamda yeni kararlar alacağınız bir gün olabilir. Yeni tanışmalar ve anlaşmalar gündemde.
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