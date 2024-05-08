Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Mayıs Perşembe Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Zihnen çok yorulacağınız, birçok konuyu aynı anda düşünmek zorunda kalacağınız bir gün olabilir. Kendinize gereksiz yere yük edindiğiniz konuları artık görmelisiniz. Yarım kalan işleri bitirmek, ayrıntı ve detay gerektiren işler için uygun bir gün. Sorumluluklarınız dağıtmalısınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- Öğrenci okul müdürünü öldürdü
- Özgür Özel'den 'fotoğraf' açıklaması
- Öğretmen sendikalarından iş bırakma kararları!
- Cem Garipoğlu’nun elindeki lekelerin sırrı belli oldu
- Caner Erkin'den eski hocasıyla ilgili itiraf
- 'Ya adalet, ya kıyamet!'
- Akaryakıta çifte indirim pompaya yansıdı!
- Müzisyen Kalben adliyeye sevk edildi
- Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Dortmund!
- Mevduat faizi neden düşüyor?