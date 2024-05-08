Günlük Burç Yorumları: 9 Mayıs Perşembe Başak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 08 Mayıs 2024 - 17:32

Güncelleme: 08 Mayıs 2024 - 17:32

Başak burcu ve yükselen başak burcu:

Zihnen çok yorulacağınız, birçok konuyu aynı anda düşünmek zorunda kalacağınız bir gün olabilir. Kendinize gereksiz yere yük edindiğiniz konuları artık görmelisiniz. Yarım kalan işleri bitirmek, ayrıntı ve detay gerektiren işler için uygun bir gün. Sorumluluklarınız dağıtmalısınız.