Birbirini tamamlayan 5 burç çifti: Bu burçlar adeta birbirlerine ilaç gibi geliyor...

Yayınlanma: 07.05.2025 - 14:04

Güncelleme: 07.05.2025 - 14:04

Astrolojide her burcun güçlü ve zayıf yönleri vardır. Ancak bazı burçlar, kendi eksik yönlerini partnerlerinin fazlalıklarıyla dengeler ve ortaya kusursuz bir uyum çıkar. Bu yüzden "karşıt burçlar" çoğu zaman birbirini en iyi tamamlayan çiftleri oluşturur. Peki, adeta birbirlerine ilaç gibi gelen kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, birbirini tamamlayan 5 burç çifti...

1. BOĞA BURCU VE YENGEÇ BURCU

Birlikte huzurun tarifini yazabilirler. Boğa’nın sadık ve güven verici yapısı, Yengeç’in şefkatli ve koruyucu yanıyla birleştiğinde ortaya sağlam bir bağ çıkar. Aile, ev ve bağlılık onlar için vazgeçilmezdir.

2. İKİZLER BURCU VE TERAZİ BURCU

Havadan hafif, fikirden ağır bu çift, sohbetin dozunu asla düşürmez. Sosyal, entelektüel ve flörtöz bir ilişki arayanlar için biçilmiş kaftan. Birlikte hem arkadaş hem sevgili olabilirler.

3. ASLAN BURCU VE YAY BURCU

Ateş grubunun tutkulu temsilcileri, hayata karşı coşkulu yaklaşımlarıyla birbirini besler. Macera, eğlence ve bol kahkaha bu ilişkide eksik olmaz. Ego savaşına girmedikçe mutlu bir birliktelik mümkün.

4. BAŞAK BURCU VE OĞLAK BURCU

Pratik, düzenli ve hedef odaklı bu ikili, hayatı birlikte planlamaktan keyif alır. Duygularını açıkça ifade etmekte zorlansalar da güven üzerine kurulu bir ilişki yaşarlar. Sessiz ama sağlam bir uyum.

5. AKREP BURCU VE BALIK BURCU

Derin duygular, ruhsal bağlar ve sezgisel iletişim bu çiftin temelidir. Akrep’in gizemli tavrı, Balık’ın romantik kalbiyle bütünleşir. Aralarındaki bağ çoğu zaman söze bile gerek duymaz.