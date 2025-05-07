İlişkilerde sevilmek yerine sevmeyi seçen 4 burç: Bu burçlar partnerleri için hep daha fazlasını yapıyor...

Yayınlanma: 07.05.2025 - 12:23

Güncelleme: 07.05.2025 - 12:23

Astrolojiye göre bazı burçlar için ilişkilerde denge kavramı, daha çok verdikleriyle ölçülür. Onlar için sevmek, bir ihtiyaçtan çok bir yaşam biçimidir. Bu burçlar, karşılık beklemeden bağlanabilir, partnerlerine adeta bir liman gibi yaklaşabilir. Sevilmek elbette hoşlarına gider ama asıl tatmini; emek vererek, sevgi sunarak, karşı tarafı mutlu ettiklerinde hissederler. Peki, partnerleri için hep daha fazlasını yapan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, ilişkilerde sevilmek yerine sevmeyi seçen 4 burç...

1. YENGEÇ BURCU

Ailenin ve duyguların burcu Yengeç, sevdi mi tam sever. Karşısındaki kişiyi korumaya alır, ruhunu sarmalar. Kendisi bazen ihmal edilse bile, partnerine şefkat vermekten vazgeçmez. Onun için önemli olan, sevdiği kişinin iyi olmasıdır.

2. BALIK BURCU

Balık burcu aşkı masalsı bir yerden yaşar. Kendini adar, sınır tanımaz. Bazen karşılık görmese bile sevgisini eksiltmez. Onun için sevgi bir alışveriş değil, bir ruhsal bağlılıktır. Sevdiği kişiye tüm kalbiyle bağlanır.

3. BAŞAK BURCU

Dışarıdan mesafeli görünse de, Başak burcu sevdiğinde emek verir. Duygularını göstermekte zorlanabilir ama partnerinin hayatını kolaylaştırmak için elinden geleni yapar. Onun sevgisi detaylarda gizlidir. Sevilmekten çok, sevdiklerinin ihtiyaçlarına yetişmekle ilgilenir.

4. TERAZİ BURCU

Terazi burcu ilişkilerde uyumun peşindedir. Karşı tarafın isteklerini ve mutluluğunu kendi önceliği haline getirir. Sevilmekten çok, sevdiği kişiye huzur vermek onun için değerlidir. Bazen kendini geri plana atsa da, aşkı güzelleştirmek için çabalamaktan vazgeçmez.