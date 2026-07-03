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Birinin 'yalanını' yakaladığında sessizce uzaklaşan 3 burç

Birinin 'yalanını' yakaladığında sessizce uzaklaşan 3 burç

3.07.2026 20:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Birinin 'yalanını' yakaladığında sessizce uzaklaşan 3 burç

Ufak bir yanlış yakaladığında o kişiye olan tüm saygısını sessizce bitiren 3 burç...
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Ortamdaki samimiyetsizliği, küçük bir yalanı veya ikiyüzlülüğü anında çözen, ancak "sen yalancısın" diye bağırmak yerine, o kişiye olan tüm saygısını sessizce bitirip hayatından "silgiyle siler gibi" çıkaran 3 burç...

1. AKREP BURCU (23 EKİM - 21 KASIM)

Akrepler yalanı bir ihanet olarak görürler. Karşısındakinin gerçek yüzünü gördükleri an, o kişiyle tartışmaya girip enerjisini harcamaz. Aksine, o kişiyle arasındaki bağı o saniye koparır ve sanki hiç var olmamış gibi hayatından çıkarır. Akrep için güven bir kere kırıldıysa, onarılması imkansızdır.

2. BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL)

Başak, birinin yalanını yakaladığında o kişiyi analiz etmeyi sürdürür ama artık ona eskisi gibi değer vermez. Aradaki o samimiyeti "mükemmeliyetçi" filtresinden geçirir ve tutarsızlık gören Başak, o kişiye karşı duvar örmeye başlar. Uzaklaşması sessiz ama çok kalıcıdır.

3. TERAZİ BURCU (23 EYLÜL - 22 EKİM)

Terazi, ortamın huzuru bozulmasın diye hemen kavga etmez. Ancak birinin samimiyetsizliğine şahit olduğunda, Terazinin o nazik ve dengeci maskesi bir anda düşer. Çok daha soğuk ve mesafeli bir tavra bürünür. İletişimi kesmez ama o eski sıcaklığı, o yalanı söyleyen kişiye bir daha asla sunmaz.

İlgili Konular: #Astroloji #burç

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