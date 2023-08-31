Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Eylül Cuma Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu::
Bugün kendinizi biraz hassas ve duygusal hissedebilirsiniz sevgili boğalar. Yeni başlangıçlar için uygun bir gündesiniz fakat duygusal kararlar almayın. Arkadaşlarınızla aranızdaki anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmak için uygun bir gün.
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