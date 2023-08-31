Günlük Burç Yorumları: 1 Eylül Cuma Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 31 Ağustos 2023 - 13:15

Güncelleme: 31 Ağustos 2023 - 13:15

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu::

Bugün kendinizi biraz hassas ve duygusal hissedebilirsiniz sevgili boğalar. Yeni başlangıçlar için uygun bir gündesiniz fakat duygusal kararlar almayın. Arkadaşlarınızla aranızdaki anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmak için uygun bir gün.