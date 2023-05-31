Günlük Burç Yorumları: 1 Haziran Perşembe Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 31 Mayıs 2023 - 17:46

Güncelleme: 31 Mayıs 2023 - 17:46

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:

Bugün yakın ilişkilerinizde kendi değerinizi sorgulayacağınız bir gün olabilir. Ruh haliniz maddi manevi hayatınızın her alanına yansıyor. Kendi öz değer duygunuzu geliştirmeniz ve dış etkinleri alanınızdan çıkartmanız gerekiyor.



