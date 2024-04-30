Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Mayıs Çarşamba Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Bugün iş görüşmeleriniz açısından yoğun bir gün olabilir sevgili boğalar. Beklenmedik gelişmelerin gündeme gelme olasılığı yüksek, sakinliğinizi koruyun. Önemli görüşmeler ve başkalarıyla fikir birliğine varabilmek bugün pek mümkün değil. Değerinizi sorguluyorsunuz fakat çok derinlere dalmayın.
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