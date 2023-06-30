Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Temmuz Cumartesi Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Göremediğiniz ve anlamlandıramadığınız konuların enerjinizi düşürdüğü bir gün olabilir. Kazanç beklentinizin istediğiniz şekilde sizi tatmin etmese de, kendinize olan inancınız sayesinde birçok zorluğun üstesinden gelebileceksiniz. İnancınızı kaybetmeyin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu'nun acı günü
- Bahçeli 'Soylu' için devreye girdi
- Bayram onlara zehir oldu!
- Yeni ittifak senaryoları
- Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken 'eşek' paylaşımı
- 'Hiçbir şey yapmasalar da...'
- Yeni bakanlara sözleri ortaya çıktı
- TELE1’in akıbeti ne olacak?
- Nesrin Cavadzade'den 'Uraz Kaygılaroğlu' paylaşımı
- 'Tüzüğü, örgütü, kendimizi yenileyeceğiz...'