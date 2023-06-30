Günlük Burç Yorumları: 1 Temmuz Cumartesi Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 30 Haziran 2023 - 17:30

Güncelleme: 30 Haziran 2023 - 17:30

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:

Göremediğiniz ve anlamlandıramadığınız konuların enerjinizi düşürdüğü bir gün olabilir. Kazanç beklentinizin istediğiniz şekilde sizi tatmin etmese de, kendinize olan inancınız sayesinde birçok zorluğun üstesinden gelebileceksiniz. İnancınızı kaybetmeyin.