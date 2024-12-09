Günlük Burç Yorumları: 10 Aralık Salı Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 09 Aralık 2024 - 16:47

Güncelleme: 09 Aralık 2024 - 16:47

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:

Sağlık sorunlarınızın gündemde olabileceği bir gün sevgili boğalar. İçinizde biriktirdiklerinizi sağlıklı bir şekilde dışa vurmayı öğrenmelisiniz. İçinize atmayın. İş arkadaşlarınızla sorunlar yaşanabilir, belirsizliklerle boğuşmak yerine biraz teslimiyet sizi rahatlatacaktır.