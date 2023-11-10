Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Kasım Cumartesi Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Bugün ilişkileriniz biraz krizli sevgili boğalar. Güvendiğiniz insanlar güveninizi sarsabilir. Parasal konularda beklentileriniz karşılanmayabilir. Sağlığınıza her zamankinden daha fazla özen göstermelisiniz. Önemli kararlar alırken her şeyi doğru anladığınızdan emin olun.
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