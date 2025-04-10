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Günlük Burç Yorumları: 11 Nisan Cuma Boğa Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 11 Nisan Cuma Boğa Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 10 Nisan 2025 - 16:24

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:

Sevgili boğalar, kafanızda netleşmeyen konular bugün yavaş yavaş çözüme kavuşuyor. Kendinizi iyi hissetmiyorsunuz, değerinizi sorguluyorsunuz fakat önce siz kendi değerinizi bilin. Sorunların üstesinden gelebilmek için inadı bırakıp kararlı davranmalısınız.



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