Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Kasım Salı Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Bugün yakınlarınızın sağlık sorunları ve beklenmedik ekonomik sorunlar gündemde olabilir sevgili boğalar. Olabildiğince sabırlı olmanız gerekiyor. Güvendiğiniz dağlara karlar yağabilir. Ne istediğinize karar vermeniz bugün oldukça önemli.
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