Günlük Burç Yorumları: 14 Nisan Salı Boğa Burcu Yorumu

Boğa Burcu ve Yükselen Boğa Burcu

Günlük Yaşam:

Ay'ın Koç burcuna geçişiyle birlikte sizin için biraz daha içe dönük ve hazırlık aşamasında bir süreç başlıyor. Sosyal ortamlardan ziyade kendi başınıza kalıp plan yapmayı tercih edebilirsiniz. Bilinçaltınızın hareketlendiği, rüyalarınızın size mesajlar verdiği bir gündesiniz. Ruhsal çalışmalar, meditasyon veya sadece sessiz bir yürüyüş zihninizi boşaltmanıza yardımcı olacaktır.

Kariyer:

İş hayatınızda bugün vitrinde olmak yerine mutfakta kalmayı tercih edebilirsiniz. Gizli yürütülen projeler veya üzerinde tek başınıza çalışmanız gereken konular ön plana çıkabilir. Arkanızdan dönen bazı işleri sezgileriniz sayesinde fark edebilirsiniz. Önemli kararlarınızı ve büyük hamlelerinizi birkaç gün sonraya saklamak, şu an sadece strateji geliştirmek sizin için daha güvenli bir yol olacaktır.

İlişkiler:

İlişkilerinizde daha sakin ve derin bir paylaşım arayışındasınız. Kalabalık ortamlarda bulunmak yerine partnerinizle baş başa kalmak veya evde huzurlu bir vakit geçirmek size iyi gelecektir. Bazı duygularınızı kendinize saklamak isteyebilirsiniz. Bekar Boğalar için geçmişten gelen birinin haberi veya gizli kalmış bir hayranlığın ortaya çıkması söz konusu olabilir.