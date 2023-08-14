Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Ağustos Salı Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Sabit fikirli oluşunuz ilişkilerinizi fazlasıyla zorluyor. Her ne kadar dış etkenleri suçluyor olsanız da kendi içinize dönmedikçe istediğiniz huzuru bulamayacaksınız. Daha iyi bir hayat isterken fikirlerinizi esnetmek işlerinizin kolaylıkla olmasını sağlayacak. İlişkilerinizi bozmayın.
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