Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Nisan Pazartesi Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Bugün yakın çevreniz tarafından göreceğiniz destek iyi hissettirecek sevgili boğalar. Kısa seyahatler, ticaret ve eğitim konuları gündemde olabilir. Önemli kararlar alırken birkaç kez düşünmelisiniz. Duygusal kararlar alamayın.
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