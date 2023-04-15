Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Nisan Pazar Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Parasal konularda şanslı olabileceğiniz bir gün sevgili boğalar. Hiç beklemediğiniz bir destek görebilirsiniz. Arkadaş çevrenizde aranızın bozuk olduğu kişiler varsa sorunları çözüme kavuşturmak için uygun bir gün. Hayallerinize bir adım daha yakınsınız.
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