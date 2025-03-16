Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 17 Mart Pazartesi Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Sevgili boğalar, siz istikrarlı olmak istedikçe yaşantınızdaki gelgitler dengenizi bozuyor. Bugün sakin ve sabırlı olabilmeniz pek mümkün görünmüyor, huzur istiyorsunuz. Kendi değerinizi hatırlayın. Unutmayın; sizin sizden başka dostunuz yok.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yandaşın 'sınav belgesinde' hatalar zinciri!
- Gece kulubünde büyük facia
- ABD savaş uçakları harekete geçti!
- Bakanlık, ünlü bal markasını ifşa etti
- İmamoğlu 'turpun büyüğünü' Trabzon'da gösterdi
- Devlet Bahçeli neden fotoğraf vermiyor?
- Cenazesine katılamadı: Nedenini gözyaşları ile anlattı
- Tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti!
- Meclis’teki ‘torba’ ile ‘ek ödeme’ kapısı açılıyor
- İmamoğlu'na memleketinde coşkulu karşılama!