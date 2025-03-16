Günlük Burç Yorumları: 17 Mart Pazartesi Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 16 Mart 2025 - 15:53

Güncelleme: 16 Mart 2025 - 15:53

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:

Sevgili boğalar, siz istikrarlı olmak istedikçe yaşantınızdaki gelgitler dengenizi bozuyor. Bugün sakin ve sabırlı olabilmeniz pek mümkün görünmüyor, huzur istiyorsunuz. Kendi değerinizi hatırlayın. Unutmayın; sizin sizden başka dostunuz yok.