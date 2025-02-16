Günlük Burç Yorumları: 17 Şubat Pazartesi Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 16 Şubat 2025 - 15:55

Güncelleme: 16 Şubat 2025 - 15:55

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:

Sevgili boğalar, kafanızda netleşmeyen konular bugün yavaş yavaş çözüme kavuşuyor. Kendinizi iyi hissetmiyorsunuz, değerinizi sorguluyorsunuz fakat önce siz kendi değerinizi bilin. Sorunların üstesinden gelebilmek için inadı bırakıp kararlı davranmalısınız.