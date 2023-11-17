Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Kasım Cumartesi Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
İş yerinizde yaşadığınız iletişim problemleri ve bastırılmış olan birçok konu bu gün gündeme gelebilir. Sakinliğinizi korumanız gerekiyor. Radikal kararlar vermeden önce başkalarının da haklı olabileceğinizi düşünmenizde yarar var.
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