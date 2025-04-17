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Günlük Burç Yorumları: 18 Nisan Cuma Boğa Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 18 Nisan Cuma Boğa Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 17 Nisan 2025 - 15:48

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:

Bugün ortak paralar, banka, kredi, borçlar alanında beklenmedik sorunlar çıkabilir. Çok takılmayın, çözümsel olun. Bir yerlerde yanlış yaptığınızı fark edin ve sorumluluk alın. Sakin kafayla düşünüp tüm sorunları halledebilirsiniz. 


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