Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Şubat Salı Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Sevgili boğalar, siz istikrarlı olmak istedikçe yaşantınızdaki gelgitler dengenizi bozuyor. Bugün sakin ve sabırlı olabilmeniz pek mümkün görünmüyor, huzur istiyorsunuz. Kendi değerinizi hatırlayın. Unutmayın; sizin sizden başka dostunuz yok.
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