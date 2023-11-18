Günlük Burç Yorumları: 19 Kasım Pazar Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 18 Kasım 2023 - 16:46

Güncelleme: 18 Kasım 2023 - 16:46

Boğa burcu ve yükselen Boğa burcu günlük yorumu:

Özgüveninizin biraz sarsılıp içe kapandığınız bu günler istediğiniz tek şey sakinlik ve huzur olabilir. Aradığınız güven duygusunu öncelikle kendi içi dünyanızda bulmanız gerekiyor. Dış dünyayı değiştirmeye çalışmak hayal kırıklığı yaratabilir.