Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Mart Cumartesi Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu :
Aile gibi gördüğünüz insanların desteğini hissedeceğiniz bir gün. Yeni başlangıçların heyecanını duyuyorsunuz ama temkinli hareket etmeniz gerekiyor. Geçtiğiniz yollar size çok şey öğretti. Deneyimlerinizi kullanarak ilerlediğinizde istediğiniz şekilde ilerleyebileceksiniz.
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