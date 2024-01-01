Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Ocak Salı Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu: :
Bugün özel hayatınız veya varsa çocuklarınızla alakalı sorumluluklarınız gündemde olabilir sevgili boğalar. Uzun zamandır beklediğiniz para bugün elinize geçebilir. Bugün önemli kararlar alabilirsiniz. Önemli kişilerle görüşmek ve yeni anlaşmalar için uygun bir gün.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Kolombiya’ iddiası gündemde!
- Ortak ATM'de hesabına yatırdığı para yok oldu
- Peş peşe üç defa sallandı
- Yeni yıl zamlı geldi!
- Atatürk'ü Adolf Hitler'le bir tuttu!
- Savcıdan 'Dilan Polat' mesajı
- AKP'yi yasa boğan ölüm
- 2023 kehanetlerinden biri son anda gerçekleşti
- 'Kayıp kıta' okyanus tabanında keşfedildi!
- 'Sermaye sahipleri ayağını denk alsın'