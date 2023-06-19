Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Haziran Salı Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Yakın çevrenizin desteğini hissedeceğiniz bir gün. Yeni başlangıçlar gündemde olabilir fakat temkinli hareket etmeniz gerekiyor. Yaşadığınız problemlerden çok şey öğrendiniz. Tecrübelerinizi kullanarak ilerleyin. Ailenizden destek görebilirsiniz.
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