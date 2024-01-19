Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Ocak Cumartesi Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğalar:
Dış görünüşünüzle ilgili yapmak istediğiniz değişiklikler için bugün adım atabilirsiniz. Aradığınız güven ihtiyacını dış etkenlerde aramanız kısa vadede mutluluk verse de gerçek bir çözüm olmadığını görmeniz gerekiyor. Bugün maddi planlamalar ve kendinizi garantiye alacak iş görüşmeleri yapabilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekliye ek zam düzenlemesi Meclis'te kabul edildi
- Gezeravcı ile ilgili çarpıcı iddia
- Erdoğan'dan Şimşek'e talimat!
- Hafize Gaye Erkan sessizliğini bozdu
- Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözü: İstikbal göklerdedir
- 'Concon'lu yoruma yanıt gecikmedi!
- Komiser ailesini katletti ardından intihar etti!
- Erdoğan’ın vicdanına yazılan dilekçe
- 'Giderlerse gitsinler' demişti...
- AYM'den 'ikramiye' kararı!