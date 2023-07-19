Günlük Burç Yorumları: 20 Temmuz Perşembe Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 19 Temmuz 2023 - 17:48

Güncelleme: 19 Temmuz 2023 - 17:48

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:

Bugün biraz mücadele ile geçebilir sevgili boğalar. Ailevi konularda geçmişten kalan konular gündeme gelebilir. İnatlaşmak sorunlara çözüm olmayacaktır. Fikirlerinizi değiştirmeli, farklı bir açıdan bakmayı öğrenmelisiniz. Bu aralar gereksiz harcamalardan kaçının.



