Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Temmuz Perşembe Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Bugün biraz mücadele ile geçebilir sevgili boğalar. Ailevi konularda geçmişten kalan konular gündeme gelebilir. İnatlaşmak sorunlara çözüm olmayacaktır. Fikirlerinizi değiştirmeli, farklı bir açıdan bakmayı öğrenmelisiniz. Bu aralar gereksiz harcamalardan kaçının.
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