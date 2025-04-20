Günlük Burç Yorumları: 21 Nisan Pazartesi Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 20 Nisan 2025 - 15:46

Güncelleme: 20 Nisan 2025 - 15:46

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:

Sevgili boğa, harekete geçmek istediğin konularda sorumlulukların sana engel oluyor gibi hissediyorsun. Gereksiz yükler edinmeyi bırakıp kendi geleceğine odaklandığında göreceksin ki hiçbir şey imkansız değil. Kendinle savaşıyorsun ve bunu bir an önce bırakmalısın.