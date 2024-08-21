Günlük Burç Yorumları: 22 Ağustos Perşembe Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 21 Ağustos 2024 - 17:15

Güncelleme: 21 Ağustos 2024 - 17:15

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:

Sağlık sorunlarınızın gündemde olabileceği bir gün sevgili boğalar. İçinizde biriktirdiklerinizi sağlıklı bir şekilde dışa vurmayı öğrenmelisiniz. İçinize atmayın. İş arkadaşlarınızla sorunlar yaşanabilir, belirsizliklerle boğuşmak yerine biraz teslimiyet sizi rahatlatacaktır.