Günlük Burç Yorumları: 22 Nisan Salı Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 21 Nisan 2025 - 15:49

Güncelleme: 21 Nisan 2025 - 15:49

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:

Sevgili boğa, bugün otorite figürü insanlarla olan ilişkilerine ve iletişimine dikkat etmelisin. Gerektiği yerde gerektiği şekilde davranmazsan korkularının tetiklenebileceği olaylar yaşayabilirsin. Korkularını çekebilirsin, o yüzden biraz daha ilişkilerinde özenli davranmalısın.