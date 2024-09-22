Günlük Burç Yorumları: 23 Eylül Pazartesi Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 22 Eylül 2024 - 16:04

Güncelleme: 22 Eylül 2024 - 16:04

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:

Harcamalarınızı biraz planlı yapmalısınız sevgili boğalar. Hızlı karar veriyorsunuz. Düşüncesizce hareket etmeyin. Bugün yakın çevrenizden parasal destek görebilirsiniz. Yeni anlaşmalar gündemde olabilir. Karar vermeden önce birkaç kez düşünseniz iyi olur.