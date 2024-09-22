Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Eylül Pazartesi Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Harcamalarınızı biraz planlı yapmalısınız sevgili boğalar. Hızlı karar veriyorsunuz. Düşüncesizce hareket etmeyin. Bugün yakın çevrenizden parasal destek görebilirsiniz. Yeni anlaşmalar gündemde olabilir. Karar vermeden önce birkaç kez düşünseniz iyi olur.
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