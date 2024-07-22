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Günlük Burç Yorumları: 23 Temmuz Salı Boğa Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 23 Temmuz Salı Boğa Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 22 Temmuz 2024 - 16:03

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:

Bugün kariyer hayatınız gündemde. İşlerinizin istikrarsız olması enerjinizi düşürüyor. Biraz hızlı davranmalı, çözüm odaklı olmalısınız. Bundan sonraki süreçte iş hayatınızın daha fazla gündemde olacağı günler geliyor. 


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