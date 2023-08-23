Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Ağustos Perşembe Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Bugün sağlık sorunları veya ekonomik sorunlar gündemde olabilir sevgili boğalar. Temkinli olmanız gereken zamanlardan geçiyorsunuz. Tam olarak güvenemediğiniz şaibeli konulardan uzak durun. Aksi takdirde başınıza beklenmedik sorunlar açabilirsiniz.
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