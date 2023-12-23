Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Aralık Pazar Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Ekonomik anlamda yeni kararlar almanızın zamanı geldi sevgili boğalar.. Yeniliklere açık olmanız şart.. Önünüze çıkan fırsatları iyi değerlendirmeniz gereken bir gün. Korkmadan ilerleyin. Kendinizden başka hiç kimseye güvenmeyin.
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