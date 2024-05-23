Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Mayıs Cuma Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Yakın çevrenizin desteğini hissedeceğiniz bir gün. Yeni başlangıçlar gündemde olabilir fakat temkinli hareket etmeniz gerekiyor. Yaşadığınız problemlerden çok şey öğrendiniz. Tecrübelerinizi kullanarak ilerleyin. Ailenizden destek görebilirsiniz.
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