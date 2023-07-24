Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Temmuz Pazartesi Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Sağlığınız, yaşam alanınız veya iş ilişkilerinizi yeniden gözden geçirmek isteyeceğiniz bir gün. Daha güvenilir ve sağlam adımlarla ilerleme ihtiyacınız işinize odaklanmanızı zorlaştırıyor. Düşüncelerinizde biraz esnek olmaya çalışın. İnatlaşmayı bırakın, çünkü göremediğiniz şeyler olabilir. Bugün karar almayın, iki düşünüp bir hareketin edin.
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