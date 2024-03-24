Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Mart Pazartesi Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Hayat düzeninizi yeniden kurmak, her şeye sil baştan başlamak istediğiniz günlerde olabilirsiniz. Attığınız adımları temkinli atın. Tuzaklara, yanılgılara açık günlerdesiniz. Yeni kararlar için her şeyi tam olarak ve doğru anladığınızdan emin olun.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Durumu stabildir'
- Şimşek'le Erdoğan'ın 'yoksulları öldürdün' tartışması
- Bebeklerini satıyorlar!
- İktidarın sözü gerçekçi değil
- Motorine indirim geldi: İşte güncel fiyatlar
- CHP'nin seçim afişlerine çirkin saldırı!
- 'Kayyum atamaya çalışıyor'
- Tüm bina tahliye edildi!
- Adaylarını çektiler: AKP’yi destekleyecekler!
- 'Kent giderse direnç çöker'