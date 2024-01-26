Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 27 Ocak Cumartesi Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Fikirlerinizin değişmezliği ilişkilerinizi fazlasıyla zorluyor. Her ne kadar dış etkenleri suçluyor olsanız da kendi içinize dönmedikçe istediğiniz huzuru bulamayacaksınız. Fikirlerinizi esnetmek işlerinizin kolaylıkla akmasını sağlayacak. Değişmelisiniz.
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