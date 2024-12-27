Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Aralık Cumartesi Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Bugün yakınlarınızın sağlık sorunları ve beklenmedik ekonomik sorunlar gündemde olabilir sevgili boğalar. Olabildiğince sabırlı olmanız gerekiyor. Güvendiğiniz dağlara karlar yağabilir. Ne istediğinize karar vermeniz bugün oldukça önemli.
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