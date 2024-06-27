Günlük Burç Yorumları: 28 Haziran Cuma Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 27 Haziran 2024 - 16:26

Güncelleme: 27 Haziran 2024 - 16:26

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:

Bugün biraz özgüvensiz ve içe kapanık hissedebilirsiniz. İçinizde biriktirdiklerinizi sağlıklı bir şekilde dışa vurmalısınız. Artık size pozitif anlamda hizmet etmeyen ne varsa hayatınızdan yavaş yavaş çıkartın. Olayları dürtülerinizle değil mantık çerçevesinde değerlendirin.