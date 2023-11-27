Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Kasım Salı Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Finansal anlamda kafanıza taktığınız birçok konuya bugün çözüm bulabileceğiniz bir gündesiniz. Harcamalarınızı abartmaz ve dengeli bir şekilde hareket ederseniz kısa bir süre sonra istediğiniz güce ulaşabilirsiniz. Sağlık sorunları tetiklenebilir. Ameliyat ve hastane konularında araştırmadan karar almayın.
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