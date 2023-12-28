Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Aralık Cuma Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Bugün sabah saatleri arkadaşlık ilişkileriniz açısından pozitif etkiler taşıyor sevgili boğalar. İlerleyen saatler ilişkiler açısından biraz zorlayıcı olabilir. Sevdiklerinizle inatlaşmamaya özen gösterin. İlişkilerinizin kopmasını istemiyorsanız biraz akışına bırakmalısınız.
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