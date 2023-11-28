Günlük Burç Yorumları: 29 Kasım Çarşamba Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Kasım 2023 - 17:02

Güncelleme: 28 Kasım 2023 - 17:02

Boğa burcu ve yükselen Boğa burcu günlük yorumu:

Bugün yakın ilişkilerinizde kendi değerinizi sorgulayacağınız bir gün olabilir. Ruh haliniz maddi manevi hayatınızın her alanına yansıyor. Kendi öz değer duygunuzu geliştirmeniz ve dış etkinleri alanınızdan çıkartmanız gerekiyor.