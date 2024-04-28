Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Nisan Pazartesi Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Bugün gelecek planlarınıza dair önemli görüşmeler yapabilir, uzun vadeli ve sorumluluk getirecek yeni kararlar alabilirsiniz. Uzun zamandır ihmal ettiğiniz, kafanızı meşgul eden işleri sonuca bağlamak için uygun bir gün.
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