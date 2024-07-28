Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Temmuz Pazartesi Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Sevgili boğalar; bugün güzellik, estetik ve dış görünüşünüzle alakalı konular gündemde olabilir. Huzurlu ortamlarda zaman geçirmek, kaliteli müzikler dinlemek bugün çok iyi gelecektir. Geleceğe dair maddi planlamalar ve kendinizi garantiye alacak iş görüşmeleri yapabilirsiniz.
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