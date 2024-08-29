Günlük Burç Yorumları: 30 Ağustos Cuma Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 29 Ağustos 2024 - 16:00

Güncelleme: 29 Ağustos 2024 - 16:00

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:

Yakın çevrenizin desteğini hissedeceğiniz bir gün. Yeni başlangıçlar gündemde olabilir fakat temkinli hareket etmeniz gerekiyor. Yaşadığınız problemlerden çok şey öğrendiniz. Tecrübelerinizi kullanarak ilerleyin. Ailenizden destek görebilirsiniz.