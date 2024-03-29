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Günlük Burç Yorumları: 30 Mart Cumartesi Boğa Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 30 Mart Cumartesi Boğa Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 29 Mart 2024 - 16:14

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:

Bugün sağlık sorunlarınızla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz sevgili boğalar, parasal konularda beklenmedik gündemler yaşayabilirsiniz. Gizli saklı konulardan uzak durun. Elinizden geldiğince açık ve net olun. Aksi takdirde sonradan canınız sıkılabilir.


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