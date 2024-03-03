Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 4 Mart Pazartesi Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen Boğa burcu :
Bugün kendinizi değersiz hissedeceğiniz gündemler yaşanabilir sevgili boğalar. Tam olarak emin olmadan bugün kimseye güvenmemekte yarar var. Uzaktaki tanıdıklarınızdan haber alabilirsiniz. İş hayatınızla ilgili gözünüz daha açık olsun.
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