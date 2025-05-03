Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 4 Mayıs Pazar Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Para harcama isteğiniz bugün artabilir. Ekonomik konularda düşünmeden hareket etmemeniz gereken bir gündesiniz. Abartıdan kaçınmak bugün yapmanız gereken en doğru şey. Aksi takdirde daha sonra pişmanlık yaşayabilirsiniz.
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